Empörung über skurrile Iran-Videos im Parlament

Iranisches Oberhaupt soll auf Sanktionsliste

Inhaltlich lässt die Grünen-Politikerin ebenfalls kein gutes Haar an der Linie Wiens gegenüber Teheran. Die Islamische Republik stehe seit Jahrzehnten für Gewalt, Repression und die Unterdrückung der eigenen Bevölkerung – besonders von Frauen. Während die EU zuletzt die Revolutionsgarden auf die Sanktionsliste gesetzt habe, bleibe Österreich ihrer Ansicht nach zu passiv. „Es reicht nicht, auf Brüssel zu warten – Österreich muss selbst handeln.“ Disoski kündigt deshalb einen Antrag an: Das iranische Oberhaupt Mojtaba Khamenei soll auf die EU-Sanktionsliste gesetzt werden, zusätzlich fordert sie nationale Maßnahmen.