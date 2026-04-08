Rüstungsforschung sorgt an den Unis für Zündstoff

Mit der Aufrüstung in Österreich gehen große Forschungsprojekte einher, an denen auch steirische Universitäten mitnaschen wollen. Das sorgt mitunter für Diskussionen, weshalb sich die Hochschulvertretung der TU Graz jetzt für schärfere Regeln einsetzt.
Bei militärischen Einsätzen in Tunnels oder U-Bahnen wird die Orientierung zur Herausforderung. Helfen soll ein Navigationssystem mit dem Namen „Nike Mate“, an dem aktuell an der TU Graz getüftelt wird. Ähnlicher Forschungsbereich: Im Zentrum am Berg kooperiert die Montanuni Leoben seit Jahren mit Verteidigungsministerium und Bundesheer. Soldaten können hier für den Ernstfall trainieren.
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