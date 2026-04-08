Rüstungsforschung sorgt an den Unis für Zündstoff

Bei militärischen Einsätzen in Tunnels oder U-Bahnen wird die Orientierung zur Herausforderung. Helfen soll ein Navigationssystem mit dem Namen „Nike Mate“, an dem aktuell an der TU Graz getüftelt wird. Ähnlicher Forschungsbereich: Im Zentrum am Berg kooperiert die Montanuni Leoben seit Jahren mit Verteidigungsministerium und Bundesheer. Soldaten können hier für den Ernstfall trainieren.