Taiwan: So wird die chinesische Invasion ablaufen

Das Jahr 2027: Ein chinesischer Kampfjet stürzt nach einem riskanten Manöver über dem taiwanischen Luftraum ab. Die Machthaber in Peking nutzen dies als perfiden Vorwand und befehlen den Angriff auf den demokratischen Inselstaat, den die Volksrepublik seit Jahrzehnten als Teil des chinesischen Staatsgebiets versteht. Die innenpolitisch gespaltenen USA treten in den Krieg ein, aber viel zu spät: China hat Taiwan bereits brutal annektiert, unterstützt von Russland, Iran und Nordkorea. Die globalen geopolitischen und ökonomischen Folgen sind verheerend. Die USA und China ringen verbissen um die Weltherrschaft, es droht ein dritter Weltkrieg, die Wirtschaft in Europa bricht dramatisch ein.