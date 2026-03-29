Literaturkick: Bleiben oder Gehen als Lebensgefühl

Schon länger wurde keine Anthologie mit zeitgenössischer Literatur aus Oberösterreich mehr herausgegeben. Christa Prameshuber, Autorin und Herausgeberin, holt das nun nach. Sie hat im Buch „Wannst net fort muaßt, so bleib?“ Texte von 32 Autorinnen versammelt – ein beeindruckendes Zeitdokument, das im Trauner Verlag erschienen ist.