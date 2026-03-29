Literaturkick: Bleiben oder Gehen als Lebensgefühl

Schon länger wurde keine Anthologie mit zeitgenössischer Literatur aus Oberösterreich mehr herausgegeben. Christa Prameshuber, Autorin und Herausgeberin, holt das nun nach. Sie hat im Buch „Wannst net fort muaßt, so bleib?“ Texte von 32 Autorinnen versammelt – ein beeindruckendes Zeitdokument, das im Trauner Verlag erschienen ist.
Bleiben oder Gehen? Diese Fragestellung hat Christa Prameshuber, selbst Schriftstellerin, an heimische Autorinnen herangetragen. Sie haben mit kurzen Erzählungen darauf geantwortet.
Die Texte könnten unterschiedlicher kaum sein: vom Nature Writing über das Grüne Band bis hin zu Erinnerungen an „erste Male“ oder die eigene Kindheit in Oberösterreich.
„Reibung, Sehnsucht und Aufbruch stecken in den oft sehr persönlichen Texten der Autorinnen zwischen 20 und 80 Jahren“, sagt Prameshuber. „Sie zeichnen ein vielstimmiges Bild weiblicher Perspektiven auf Heimat, Aufbruch und Bleiben und zeigen die Vielfalt der Literatur dieser Region.“
Die Liste der Beteiligten reicht von Corinna Antelmann über Verena Dolovai, Gabi Kreslehner, Julia Kröhn, Katharina Riese, Verena Traeger und Johanna Tschautscher bis zu Marion Wisinger.
Fazit:„Wannst net fort muaßt, so bleib?“ (22,90 €) ist ab sofort im Trauner Verlag erhältlich. Ein Buch, das aufwühlt, aufrüttelt und nachhallt – ein wichtiges Zeitdokument über den literarischen Schauplatz Oberösterreich!
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