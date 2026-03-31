Augen und Ohren für den großen Anton Bruckner

Alles Bruckner! Der Brucknerbund Oberösterreich feiert das 100-jährige Jubiläum mit einer CD-Präsentation am 9. April im Oberbank Donau-Forum. Am Podium: Der Dirigent Rémy Ballot, einer der bedeutendsten Bruckner-Interpreten, trifft auf den Maler Manfred Hebenstreit und die Musikexpertin Elisabeth Maier.
Vor 100 Jahren gründete sich der Brucknerbund Oberösterreich. Der Verein hat sich nicht nur die Aufführung von Werken Bruckners zur Aufgabe gemacht, sondern man erhält Gedenkstätten wie die Brucknerstiege und Brucknerorgel im Alten Dom. Und man fördert junge Talente.
Auge in Auge mit Bruckner
Seit zwei Jahren ist Florian Hagenauer, Vorstandsdirektor der Oberbank, Präsident des Brucknerbundes. Damit wird die Tradition fortgesetzt, dass die Leitung des Vereins seit Jahrzehnten in den Händen der Oberbank liegt.
Finale im Sinfonienzyklus mit CD
Das 100-jährige Jubiläum wird am Donnerstag, 9. April (18.30 Uhr), im Donau-Forum gefeiert. Bruckner-Experten wie die Musikwissenschafterin Elisabeth Maier und Dirigent Rémy Ballot geben Einblicke ins Leben Bruckners.
Der Höhepunkt des Abends, der von Johannes Jetschgo moderiert wird, ist die Präsentation einer neuen CD. Die Aufnahme mit dem Altomonte Orchester unter Ballot entstand in der Stiftskirche in St. Florian.
Der Maler Manfred Heben-streit präsentiert zudem seine Bildserie „Aug in Aug mit Anton“, die auch das CD-Cover inspirierte. „Ein stimmiges Gesamtkunstwerk anlässlich des runden Brucknerbund-Jubiläums!“, so Hagenauer.
Interessenten können sich unter presse@oberbank.at zur Veranstaltung anmelden. Die Platzanzahl ist begrenzt.
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