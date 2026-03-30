Reiseführer für Kinder durch die Stahlstadt

Nie mehr Langeweile beim Spaziergang durch die Stadt Linz: Julia Rumplmayr hat einen erlebnisreichen Reisebegleiter für Kinder geschrieben. Der eignet sich auch fürs Familien-Osternest.
Warum sind die Häuser am Linzer Hauptplatz so schmal? Und wie lange gibt es schon Zwerge in der Grottenbahn?
Diese und viele anderen Fragen hat sich Julia Rumplmayr, Autorin und Schreibcoach, zuerst selbst gestellt. Die Suche nach den Antworten – sie fraß sich durch Tonnen Linz-Literatur – wurde für sie persönlich zur spannenden Entdeckungsreise, die auch den Blick der Waldingerin auf Linz verändert hat: Sie fühlt sich jetzt in der Landeshauptstadt sehr heimisch.
Ein Familienspaziergang mit vielen Themen
Gemeinsam mit der Illustratorin Jill Goritschnig entwickelte sie daraufhin das Stadtabenteuerbuch „Linz für Kinder. Entdecke die Stadt und ihre Geschichten“ (Verlag Anton Pustet, 25 €).
In 11 Kapiteln öffnet sich ein farbenfrohes Tor zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Landeshauptstadt. Insgesamt werden 6000 Jahre Geschichte durchlebt. Mit fantasievollen Illustrationen, Mitmachseiten, kreativen Malanregungen, einem Reisetagebuch und zahlreichen Freizeittipps wird das Buch zu einem interaktiven Begleiter für Familien, Schulklassen und alle, die Linz neu entdecken möchten – ob beim Vorlesen oder beim Erkunden der Stadt vor Ort.
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