Reiseführer für Kinder durch die Stahlstadt

Ein Familienspaziergang mit vielen Themen

Gemeinsam mit der Illustratorin Jill Goritschnig entwickelte sie daraufhin das Stadtabenteuerbuch „Linz für Kinder. Entdecke die Stadt und ihre Geschichten“ (Verlag Anton Pustet, 25 €).

In 11 Kapiteln öffnet sich ein farbenfrohes Tor zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Landeshauptstadt. Insgesamt werden 6000 Jahre Geschichte durchlebt. Mit fantasievollen Illustrationen, Mitmachseiten, kreativen Malanregungen, einem Reisetagebuch und zahlreichen Freizeittipps wird das Buch zu einem interaktiven Begleiter für Familien, Schulklassen und alle, die Linz neu entdecken möchten – ob beim Vorlesen oder beim Erkunden der Stadt vor Ort.