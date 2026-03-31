Drogenschmuggel-Tunnel hinter Kühlschrank entdeckt

Das haben die Schmuggler offenbar ausgenutzt. Durch ihren Tunnel konnten sie nämlich das Haschisch direkt von Marokko nach Spanien und damit in die EU schmuggeln. Von Ceuta aus sei das Haschisch dann nach ganz Spanien und in andere Teile Europas geschmuggelt worden, erklärte das spanische Innenministerium.