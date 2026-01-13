Rekordfund auf See! 10 Tonnen Kokain beschlagnahmt

Das weiße Pulver hatten die Besatzungsmitglieder in einem anderen weißen Pulver versteckt. Im Inneren des Frachters waren Berge von Salz geladen, in denen die Kokain-Pakete vergraben waren. Ein Video zeigt, wie Einsatzkräfte mit Schaufeln im Salz nach den Drogenpaketen suchen – insgesamt fanden sie 294 Stück. Das Schiff wurde zum Hafen von Santa Cruz auf der spanischen Insel Teneriffa gebracht, wo es seit Sonntagnachmittag vor Anker liegt.