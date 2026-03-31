Antilopenmord in Schönbrunn: Niemand hörte Schuss

Der Zoo geht zudem davon aus, dass der Täter ein Nachtsichtgerät bei sich hatte. Das Gehege der Antilopen befindet sich direkt neben dem Nashornpark beim Neptuneingang – ein Bereich des Zoos, der tendenziell eher weniger belebt ist. Der Schlosspark ist während der Nachtstunden geschlossen. Die Öffnungszeiten des Schlossparks variieren nach Monaten. Aktuell schließen die Tore um 19.30 Uhr. Das Haupttor ist rund um die Uhr durch einen Sicherheitsdienst besetzt. Besonders tragisch: Erst im März gab es Nachwuchs bei den seltenen Tieren.