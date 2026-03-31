Antilopenmord in Schönbrunn: Niemand hörte Schuss

Unfassbare Tat im Zoo Schönbrunn. Eine junge Hirschziegenantilope lag tot in ihrem Gehege: Erschossen! Doch wie konnte das passieren? Von wo aus verübte der Schütze die grausame Tat? Und warum hörte niemand den Schuss? Die „Krone“ begab sich auf Spurensuche – und erfuhr erste Details.
Passiert ist die Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 3 Uhr früh. Auffällig ist, dass der Nachtdienst im Zoo keinen Schuss gehört haben dürfte, da das tote Tier erst am nächsten Tag entdeckt wurde. Das deutet darauf hin, dass der Schütze aus größerer Entfernung und mit einem Gewehr mit Schalldämpfer geschossen haben dürfte. Dem Vernehmen nach deuten auch Videoaufnahmen aus dem Gehege auf diesen Ablauf hin. Dort dürfte zu sehen sein, wie die Antilope mitten in seiner Herde zusammenbricht.
Natürlicher „Hochstand“ im Schlosspark?
Beim „Krone“-Lokalaugenschein Dienstagnachmittag waren mehrere Polizeibeamte vor Ort. Sie versuchten, die schreckliche Tat zu rekonstruieren. Der Täter könnte den tödlichen Schuss vom Tiroler Weg aus abgegeben haben, einer Fläche, die steil ansteigt und sich außerhalb des Tiergartens befindet.
Die Sicherheit von Mensch und Tier ist unser höchstes Gut, dahingehend tun wir alles, um die höchste Sicherheit zu gewährleisten.
Stephan Hering-Hagenbeck, Direktor des Tiergartens Schönbrunn
Bild: Mario Urbantschitsch
Der Zoo geht zudem davon aus, dass der Täter ein Nachtsichtgerät bei sich hatte. Das Gehege der Antilopen befindet sich direkt neben dem Nashornpark beim Neptuneingang – ein Bereich des Zoos, der tendenziell eher weniger belebt ist. Der Schlosspark ist während der Nachtstunden geschlossen. Die Öffnungszeiten des Schlossparks variieren nach Monaten. Aktuell schließen die Tore um 19.30 Uhr. Das Haupttor ist rund um die Uhr durch einen Sicherheitsdienst besetzt. Besonders tragisch: Erst im März gab es Nachwuchs bei den seltenen Tieren.
Seitens des Tiergartens und der unverzüglich aktivierten ermittelnden Kriminalpolizei laufen derzeit die Untersuchungen zum Hergang des Vorfalls. Der Tiergarten Schönbrunn hat umgehend die Nachtdienste aufgestockt und durch externe Security verstärkt sowie weitere Maßnahmen zur Prävention ähnlicher Vorgänge gesetzt.
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