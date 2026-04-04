Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina

Ganz ruhig und tief schlafend liegt Baby Selina auf Mamas Brust. Angehängt an Schläuche, winzig klein, blass. Sie wirkt dennoch irgendwie recht zufrieden. Denn vor allem: Selina lebt! Die Chancen stehen sehr gut, dass das kleine Zwillingsmäderl auch ganz gesund wird, ein gutes, gesundes Leben führen kann. Was für ein kleines Wunder.