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Noch ein langer Weg

Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina

Steiermark
04.04.2026 05:00
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena(Bild: KANIZAJ photography)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Mit der Auferstehung steht keine andere Zeit im Jahr so für Hoffnung wie Ostern. Für ein winziges Frühchen in Graz wird Ostern 2026 immer speziell bleiben. Denn Baby Selina war mit nur 372 Gramm auf die Welt gekommen.

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Ganz ruhig und tief schlafend liegt Baby Selina auf Mamas Brust. Angehängt an Schläuche, winzig klein, blass. Sie wirkt dennoch irgendwie recht zufrieden. Denn vor allem: Selina lebt! Die Chancen stehen sehr gut, dass das kleine Zwillingsmäderl auch ganz gesund wird, ein gutes, gesundes Leben führen kann. Was für ein kleines Wunder.

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