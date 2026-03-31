Zwillinge geschlagen: „Will nie wieder zur Mama!“

Das Mädchen erzählte im Frühling 2025 zuerst ihrem Papa von den Zuständen zu Hause – die Eltern leben seit dem ersten Geburtstag der Zwillinge getrennt. „Meine Tochter hat zu mir gesagt: Papa, hol mich da raus“, erinnert sich der Installateur im Zeugenstand. Ein paar Monate später vertraute sich auch der Bursche an. Sie berichten von Gewalttätigkeiten, es gäbe kein Warmwasser, keine Heizung und keine Lebensmittel. Im Juli zog das Mädchen schließlich zu ihrem Vater, im November dann auch ihr Bruder. „Ich will nie wieder zu meiner Mama zurück“, sagte die 13-jährige Schülerin bei der Polizei.