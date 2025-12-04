39-Jährige tyrannisierte über Jahre ihre Familie

Verteidiger: „Eine Watschen“ ja, aber . . .

„Ich bin überzeugt davon, dass es sich nicht so zugetragen hat wie angeklagt“, sagte er sowohl bei seinem Eröffnungs- als auch Schlussplädoyer. Es mag zwar Streitigkeiten zwischen den Ehelauten gegeben haben und womöglich auch eine „Watschen“ gegen die Kinder, aber von einer fortgesetzten Gewaltausübung – dafür drohen zwischen fünf und 15 Jahren Haft – könnte absolut keine Rede sein.