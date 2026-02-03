Kind schildert Gewalt: „Mit Gürtel war es öfter“

Immer wieder schüttelt die Angeklagte den Kopf, während das Video der Einvernahme ihres Sohnes im Verhandlungssaal abgespielt wird: „Sie hat mich nicht gut behandelt, geschlagen“, sagt der Bub im Volksschulalter. Das erste Mal sei er vier oder fünf gewesen, als die Mama den Gürtel schnalzte. Das Schnalzen habe die Schläge eingeläutet. Aber auch mit der Hand habe sie ihn geschlagen oder den Mund zugehalten. „Mit dem Gürtel war es öfter“, ergänzt das Kind. Mindestens siebenmal soll sie ihren Sohn gezüchtigt haben. „Ich erinnere mich noch voll. Ich weiß noch genau, die Bewegungen, wie sie es gemacht hat“, erzählt das Kind im Zuge der kontradiktorischen Einvernahme einer Ermittlerin.