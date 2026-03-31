Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kriminalstatistik 2025

Deutlich mehr Alko- und Drogenlenker unterwegs

Kärnten
31.03.2026 18:07
Landeskriminalamtchef Gottlieb Türk, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und stv. Chef der ...
Landeskriminalamtchef Gottlieb Türk, Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß und stv. Chef der Verkehrsabteilung Hannes Micheler.(Bild: Klaus Loibnegger)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Das Positive vorweg: Die Gesamtzahl der angezeigten Strafdelikte in Kärnten ist gesunken. Weniger erfreulich: Es gab mehr Einbrüche, Gewaltdelikte sowie Cybercrime-Angriffe. Besonders auffallend: Alkohol- und Drogen am Steuer sowie jungere Straftäter scheinen zum immer größeren Problem zu werden.

0 Kommentare

Insgesamt 25.532 Anzeigen wurden im vergangenen Jahr im Bundesland Kärnten ertsattet. Zum Vergleich: 2024 waren es 26.398. 18.429 Verdächtige konnten 2025 von der Exekutive ausgeforscht werden. Was bedeutet: 61,3 Prozent aller Fälle, also mehr als zwei Drittel, konnten von den heimischen Beamten aufgeklärt werden.

Mehr Einbrüche als im Vorjahr
Weniger erfreulich: Es gab mit 293 angezeigten Einbrüchen um 17 mehr, als im Jahr davor. „Diesbezüglich muss man aber anmerken, dass 128 Coups erfolglos waren. Aufgrund der deutlich verbesserten Sicherungsmaßnahmen durch die Bevölkerung“, so Landeskriminalamtchef Gottlieb Türk.

Auch bei Gewaltdelikten wurden im vergangenen Jahr um 113 Anzeigen mehr erstattet. Nach wie vor die Haupttatwaffe: Messer.

Und: Wie auch im restlichen Österreich werden auch in Kärnten die Verdächtigen immer jünger – dabei besonders alarmierend: Insgesamt 57 der erwischten Minderjährigen waren unter zehn Jahre alt und mussten sich wegen Körperverletzung „verantworten“. Allerdings gebe es hierzulande, anders als in anderen Bundesländern, diesbezüglich keine „Hotspots“, wie Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß beruhigt.

Kriminalität im Internet boomt
In Sachen Internetkriminalität entspannt sich die Situation nur wenig überraschend kaum – vor allem was „Cybercrime im engeren Sinne“ betrifft, wie es im Fachjargon heißt. Sprich: Täter erlangen auf unterschiedlichste Methoden Zugriff auf private oder offizielle Computersysteme und fügen ihren Opfern Schaden zu. Diesbezüglich ist die Zahl der Anzeigen von 596 im Jahr 2024 auf 733 im Vorjahr gestiegen.

Alko- und Drogenlenker im Visier
Die wohl alarmierendsten Zahlen finden sich jedoch in der Kategorie Verkehr: So wurden 2025 insgesamt 3368 Alkolenker von der Straße „gefischt“. Um 266 mehr, als noch im Jahr davor. Noch schlimmer die Entwicklung bezüglich Drogen im Verkehr: Insgesamt 482 berauschte Lenker wurden demnach ertappt. 2024 waren es noch 319. Ein Anstieg, der aber auch mit den gezielten Kontrollen der geschulten Spezialkräfte zusammenhängt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
31.03.2026 18:07
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
198.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
155.937 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
139.991 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Medien
Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser
999 mal kommentiert
Ziemlich beste Freunde: Der beurlaubte Generaldirektor Roland Weißmann und Sicherheitschef Pius ...
Kolumnen
Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!
939 mal kommentiert
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
884 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Mehr Kärnten
Kriminalstatistik 2025
Deutlich mehr Alko- und Drogenlenker unterwegs
Krone Plus Logo
EINWÜRFE: FOLGE 90
König Fußball ist zurück: Studiogast analysiert
3. Liga Mitte:
0:6-Pleite! Velden geht bei Leader Voitsberg unter
Letzter Tag in Politik
LH Kaiser zum Abschied: „Bin kein Übermensch“
Teilweise Feuerverbot
Trockenheit: Osterfeuer nicht pauschal verboten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf