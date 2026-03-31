Deutlich mehr Alko- und Drogenlenker unterwegs

Alko- und Drogenlenker im Visier

Die wohl alarmierendsten Zahlen finden sich jedoch in der Kategorie Verkehr: So wurden 2025 insgesamt 3368 Alkolenker von der Straße „gefischt“. Um 266 mehr, als noch im Jahr davor. Noch schlimmer die Entwicklung bezüglich Drogen im Verkehr: Insgesamt 482 berauschte Lenker wurden demnach ertappt. 2024 waren es noch 319. Ein Anstieg, der aber auch mit den gezielten Kontrollen der geschulten Spezialkräfte zusammenhängt.