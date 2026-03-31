Wollte US-Minister mit Krieg Millionen scheffeln?

Ein brisanter Medienbericht aus Washington: In den Wochen vor dem US-israelischen Angriff auf den Iran soll ein Börsenmakler des US-Kriegsministers Pete Hegseth versucht haben, mehrere Millionen in führende Rüstungsunternehmen zu lenken. Das Pentagon dementiert jedoch vehement.
Wie die „Financial Times“ unter Berufung auf drei mit dem Vorgang vertraute Personen berichtete, kontaktierte sein Börsenmakler von der Investmentbank Morgan Stanley bereits im Februar die US-amerikanische Finanzfirma BlackRock wegen einer möglichen Investition in Millionenhöhe in den verteidigungsbezogenen Fonds „Defense Industrials Active ETF“.
Der Fonds bündelt Beteiligungen an bedeutenden Rüstungsunternehmen und wäre damit ausgerechnet in einer Phase geopolitischer Eskalation besonders sensibel gewesen.
Warum es nicht zur Transaktion kam
Besonders pikant: Der Vorstoß soll kurz vor dem Militärschlag gegen Teheran erfolgt sein. Laut dem Bericht kam es am Ende zwar nicht zur Transaktion, da der Fonds für Kunden von Morgan Stanley noch nicht zum Kauf verfügbar war. Doch allein der Versuch dürfte neue Fragen auslösen.
Denn laut der Nachrichtenagentur Reuters blieb offen, wie viel Entscheidungsspielraum der Börsenmakler bei Investments für Hegseth hatte. Ebenfalls unklar ist, ob Hegseth von dem Vorgang wusste. Genau diese Unsicherheit verleiht dem Fall politische Sprengkraft.
Pentagon fordert „sofortige Rücknahme“ des Berichts
Der Chefsprecher des Pentagon, Sean Parnell, wies die Darstellung auf X scharf zurück. Die Geschichte sei „völlig falsch und erfunden“ und er forderte eine Richtigstellung. Das US-Verteidigungsministerium fordert offenbar auch die „sofortige“ Rücknahme eines Zeitungsberichts. Zugleich erklärte Parnell, weder Hegseth noch dessen Vertreter hätten BlackRock wegen einer solchen Investition kontaktiert.
BlackRock lehnte eine Stellungnahme ab. Morgan Stanley reagierte laut Reuters zunächst nicht auf eine Anfrage. Der Bericht fällt in eine Zeit, in der auffällig gut getimte Wetten vor wichtigen Entscheidungen von US-Präsident Donald Trump zunehmend Aufmerksamkeit erhalten. Dabei stellen Experten zunehmend die Frage, ob Informationen vorab nach außen gedrungen sein könnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.