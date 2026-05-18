„Wille, Neugier“: Europa blickt auf die Wachau

Neue Brücken schlagen

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wiederum verwies darauf, dass seine Eltern keine Österreicher waren, er aber in Wien geboren und in den Tiroler Bergen aufgewachsen ist: „Typisch österreichisch also“. Dann ging er auf den europäischen Gedanken ein: „Wir nehmen den Rechtsstaat, Inklusion und liberale Demokratie ernst. Wir nehmen Freiheit und Gleichberechtigung ernst und wir wissen Vielfalt zu schützen. Trotzdem muss man Brücken heute anders bauen als vor 30 Jahren.“