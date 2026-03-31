Netanyahu sieht Hälfte der Kriegsziele erreicht

Im Krieg gegen den Iran haben die USA und Israel nach Auffassung des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanyahu mehr als die Hälfte der Ziele erreicht. „Wir haben definitiv die Hälfte hinter uns“, sagte Netanyahu.
Er wolle keinen Zeitplan für den restlichen Verlauf des Krieges aufstellen, sagte Netanyahu in einem Interview mit dem konservativen US-Sender Newsmax.
Wie lange wird der Krieg noch dauern?
US-Präsident Donald Trump hatte nach dem Beginn des Krieges erklärt, dieser werde vier bis sechs Wochen dauern. US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Montag, der Krieg werde sich noch über Wochen hinziehen, nicht aber über Monate.
Netanyahu unterstrich indes die Ziele, die bisher erreicht worden seien, darunter die Tötung von „Tausenden“ Mitgliedern der iranischen Revolutionsgarden.
Die israelische und die US-Armee stehen kurz davor, die iranische Rüstungsindustrie zu zerstören.
Der israeliusche Regierungschef Benjamin Netanyahu
Die israelische und die US-Armee stünden außerdem „kurz davor, ihre Rüstungsindustrie zu zerstören“, fügte er mit Blick auf den Iran hinzu. Damit meine er die gesamte industrielle Basis und das Atomprogramm Teherans. Trump hatte das iranische Atomprogramm als einen der Gründe für den Krieg bezeichnet.
Netanyahu zuversichtlich, dass Irans Regime fallen wird
Netanyahu zeigte sich zudem zuversichtlich, dass die iranische Führung fallen werde. „Ich denke, dieses Regime wird von innen heraus zusammenbrechen“, sagte er. „Wir schwächen ihre militärischen Fähigkeiten, wir schwächen ihre Raketenfähigkeiten, wir schwächen ihre atomaren Fähigkeiten und wir schwächen sie außerdem von innen.“
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