Raketenregen in Golfstaaten: Verletzte in Dubai

Bericht: Öffnung der Straße von Hormuz für Trump keine Priorität

Das „Wall Street Journal“ berichtete hingegen unter Berufung auf US-Beamte, Trump habe seinen Beratern mitgeteilt, er sei bereit, den Krieg zu beenden, selbst falls die Straße von Hormuz weitgehend blockiert bleibe. Trump habe entschieden, dass sich die USA auf ihre Hauptziele wie das Vorgehen gegen die Marine und die Raketenbestände des Irans konzentrieren – und gleichzeitig diplomatisch Druck auf Teheran ausüben sollten, die Straße von Hormuz wieder für den Schiffsverkehr zu öffnen. Sollte das nicht gelingen, würden die USA Druck auf Verbündete in Europa und am Golf ausüben, bei Bemühungen um die Öffnung der Meerenge die Führung zu übernehmen.