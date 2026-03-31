Luxusproblem! Das sind die ORF-Gagenkaiser

Die „Krone“ kennt die Gewinner, Verlierer – und die großen Fehlenden auf der Liste. Neue Nummer 1 vor Weißmann ist mit Pius Strobl der Sicherheitsbeauftragte und Wohltätigkeitschef (offenbar auch zu sich selbst) des Hauses. Bekanntlich teilt sich der Manager denselben Anwalt wie die Kronzeugin der ORF-Affäre. Der bald 70-Jährige kämpft zudem um seine Luxuspension über 2,4 Millionen Euro. Bis dahin wird ihm der Job noch mit rund 33.000 Euro pro Monat versüßt. Dem neunfachen eines heimischen Durchschnittsverdieners! Die neue ORF-Chefin Ingrid Thurnher ist noch mit ihrem Einkommen als Radio-Direktorin (exakt 270.270 Euro) nicht einmal unter den Top 5.