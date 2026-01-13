Nach 35 Jahren: Nächster Kapazunder verlässt ORF

Abgänge von namhaften ORF-Stars gehören mittlerweile fast schon zur monatlichen Routine. Wenige Wochen nach seiner Absetzung als Sportchef verlässt nun auch Hannes Aigelsreiter den Küniglberg. Das Dienstverhältnis des 61-Jährigen wurde – nach 35 Dienstjahren – einvernehmlich aufgelöst.
Aigelsreiter wurde 2023 zum ORF-Sportchef bestellt, zuvor leitete er die Radio-Innenpolitik. Dass der 61-Jährige den Rundfunk nun endgültig verlässt, kommt allerdings nicht mehr ganz so überraschend.
Wilder Streit mit Pariasek
Wie die „Krone“ berichtete, hatte ihn Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz Aigelsreiter bereits Ende Oktober von all seinen Funktionen entbunden. Der Grund: „Vertrauensverlust“! Seit Monaten schwelt ein Machtkampf im ORF-Sport, vor allem rund um Reporter Rainer Pariasek. Aussagen Aigelsreiters zu dessen Rolle wurden intern als illoyal gewertet.
Aigelsreiter brachte sich selbst als ORF-Generaldirektor ins Spiel
Auslöser für den endgültigen Bruch soll schließlich ein nicht genehmigtes Interview gewesen sein, das Aigelsreiter gegeben hatte. Darin wies er Kritik zurück, sprach von einer positiven Entwicklung im Sportressort und brachte sich selbst als möglichen künftigen ORF-Generaldirektor ins Spiel. Dies alles kam in der Chefetage alles andere als gut an.
Vermittlungsversuche und gleich zwei sogenannte Handshake-Angebote, um gesichtswahrend auf anderer Position im ORF zu bleiben, schlug Aigelsreiter aus. Die nun erfolgte einvernehmliche Trennung ist daher die logische Folge. Wie der „Kurier“ berichtete, wurde über die Details Stillschweigen vereinbart.
Job des neuen Sportchefs wird erst nach ORF-Wahl ausgeschrieben
An der Spitze der ORF-Sportredaktion stehen aktuell interimistisch Veronika Dragon-Berger und Martin Szerencsi. Sie waren zuvor die Stellvertreter Aigelsreiters. Der Job des Sportchefs soll erst nach der ORF-Wahl im August 2026 ausgeschrieben werden.
