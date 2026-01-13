Nach 35 Jahren: Nächster Kapazunder verlässt ORF

Aigelsreiter brachte sich selbst als ORF-Generaldirektor ins Spiel

Auslöser für den endgültigen Bruch soll schließlich ein nicht genehmigtes Interview gewesen sein, das Aigelsreiter gegeben hatte. Darin wies er Kritik zurück, sprach von einer positiven Entwicklung im Sportressort und brachte sich selbst als möglichen künftigen ORF-Generaldirektor ins Spiel. Dies alles kam in der Chefetage alles andere als gut an.