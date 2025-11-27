Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Zwei Jahre lang

ORF zieht Reißleine: Top-Gagen werden eingefroren

Medien
27.11.2025 09:11
Die Sparmaßnahmen im ORF treffen nun auch die Gagenkaiser – für sie gibt es die nächsten zwei ...
Die Sparmaßnahmen im ORF treffen nun auch die Gagenkaiser – für sie gibt es die nächsten zwei Jahre keine Inflationsanpassung.(Bild: Zwefo)

Vor der entscheidenden Stiftungsratssitzung diese Woche wird klar: Beim ORF werden die Top-Gehälter eingefroren. 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der viel diskutierten Transparenzliste – alle mit über 170.000 Euro Jahresbrutto – bekommen 2026 und 2027 überhaupt keine Inflationsanpassung.

0 Kommentare

Das ergibt pro Person einen Verlust von rund 5000 bis 10.000 Euro, wie im Vorfeld der Sitzung bekannt wurde. Generaldirektor Roland Weißmann bestätigte die neuen Sparmaßnahmen am Donnerstag gegenüber der „Krone“.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Porträt von Stephan Brodicky
Stephan Brodicky
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
ORF

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Mehr Medien
Krone Plus Logo
Zwei Jahre lang
ORF zieht Reißleine: Top-Gagen werden eingefroren
Message, Macht, Medien
Ebert über Wien-Favoriten: „Stadtbild schon Thema“
„Lawful but Awful“
Rechtsstaat ist mit Hass im Netz oft überfordert
Nicht unter 13 Jahren:
EU-Parlament will Mindestalter für soziale Medien
ORF-Stiftungsräte
Nach Eklat im ORF-Sport gibt es „erste Erfolge“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine