ORF zieht Reißleine: Top-Gagen werden eingefroren

Vor der entscheidenden Stiftungsratssitzung diese Woche wird klar: Beim ORF werden die Top-Gehälter eingefroren. 74 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der viel diskutierten Transparenzliste – alle mit über 170.000 Euro Jahresbrutto – bekommen 2026 und 2027 überhaupt keine Inflationsanpassung.
Das ergibt pro Person einen Verlust von rund 5000 bis 10.000 Euro, wie im Vorfeld der Sitzung bekannt wurde. Generaldirektor Roland Weißmann bestätigte die neuen Sparmaßnahmen am Donnerstag gegenüber der „Krone“.
