Die neue Saison bringt Debüts und Abschiede

Ganz anders liegt das Chorkonzert Alpen & Glühen mit dem Chor Ad Libitum und Trompeter Thomas Gansch (4. Mai 2027). Ein etwas anderes Debüt verspricht auch die Begegnung von Bariton Georg Nigl, Burgschauspieler Nicholas Ofczarek und Markus Hinterhäuser zu werden. Der Intendant der Salzburger Festspiele, der sich mit dem Kuratorium angelegt hat, wird als Pianist in die Tasten greifen, bei der musikalischen Sternstunde wird der Karl Kraus-Abend „Die letzten Tage der Menschlichkeit“ (3. April 2027) zelebriert.