Die neue Saison bringt Debüts und Abschiede

„Das Brucknerhaus Linz ist die musikalische Herzkammer eines der klingendsten Landstriche Europas“, behauptet Intendant Norbert Trawöger. Der Trend gibt ihm recht: „Wir freuen uns über 250 neue Abonnenten bei den Orchesterkonzertreihen!“ Damit das auch so bleibt, hat man ein prickelndes Programm 2026/27 geschnürt. Große Namen zelebrieren in Linz Abschiede – oder haben ihr Debüt.
„Wir wollen der Spielraum für die Gesellschaft sein“, sagt Norbert Trawöger, seit neun Monaten lenkt er gemeinsam mit dem kaufmännischen Geschäftsführer Kai Liczewski die Geschicke des Linzer Konzerthauses. Und das ist längst aus seinem Tiefschlaf erwacht, denn man bekommt etwa für das Konzert mit Franz Welser-Möst und das Cleveland Orchestra (11. Oktober 2026) fast keine Karten mehr.
Fakt ist: „Es gibt einen Trend, der setzt sich fort“, freut sich Trawöger. So gibt es nicht nur 250 neue Abonennten, sondern auch ingesamt ein Gris um die Karten. Noch dazu wenn Highlights zu erwarten sind.
Große Orchester, große Dirigenten
In jedem Themenpaket – von den Sonntagsmatineen, Großen Orchestern, Konzerten zu Festzeiten, Chorkonzerten bis zum Posthof im Brucknerhaus – gibt es Höhepunkte in der Saison 2026/27, die insgesamt 150 Veranstaltungen bieten wird.
Zu den symphonischen Höhepunkte zählen dabei u.a. das Amsterdamer Concertgebouw-Orchester mit dem jungen Chefdirigenten Klaus Mäkela oder die erste (und letzte) Sonntagsmatinee, die Markus Poschner, scheidender Chefdirigent des Bruckner Orchesters, leiten wird. Poschner ist aber auch noch einmal im Neujahrskonzert (1. und 2. Jänner 2027) zu erleben.
Ganz anders liegt das Chorkonzert Alpen & Glühen mit dem Chor Ad Libitum und Trompeter Thomas Gansch (4. Mai 2027). Ein etwas anderes Debüt verspricht auch die Begegnung von Bariton Georg Nigl, Burgschauspieler Nicholas Ofczarek und Markus Hinterhäuser zu werden. Der Intendant der Salzburger Festspiele, der sich mit dem Kuratorium angelegt hat, wird als Pianist in die Tasten greifen, bei der musikalischen Sternstunde wird der Karl Kraus-Abend „Die letzten Tage der Menschlichkeit“ (3. April 2027) zelebriert.
Orgel und Alpenrock
Auch die junge Generation hat ein Debüt: Das britische Orgelphänomen Anna Lapwood, die auf Social Media durch die Decke geht, zieht erstmals in Linz die Register (21. März 2027). Der Posthof geht ins Brucknerhaus u.a. mit Jethro Tull (22. November 2026) und Hubert von Goisern (25. April 2027).
„Gute Kinderprogramm sind immer für alle“, sagt Trawöger schmunzelnd. Denn auch hier gibt es einen neuen Trend: Die Angebote von mini.music, midi.music oder Spielräume und Antons Kidsclub sind ebenfalls stark nachgefragt. Neu kommt das Brucknerhäuschen dazu: Musik-, Klang- und Farberleben für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren.
Bewährt haben sich übrigens die musikalischen Einführungen, die werden um KünstlerInnengespräche und musikalische Einstimmungen erweitert. Neu ist übrigens auch das Angebot von Kinderbetreuung während der Sonntagsmatineen. Das Brucknerhaus geht immer mehr „auf Tuchfühlung!“
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