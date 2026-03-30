Schwede soll Ehefrau an 120 Männer verkauft haben

Der 62-Jährige war Ende Oktober im Norden Schwedens festgenommen worden, nachdem seine Frau ihn bei der Polizei angezeigt hatte. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft und bestreitet die Vorwürfe. Laut der Anklageschrift hat der Mann seine Frau jahrelang unter Druck gesetzt, „sexuelle Handlungen zu verrichten“ und dafür Geld entgegengenommen. Er bot sie im Internet an, vereinbarte Treffen mit Männern und überwachte die Vergewaltigungen anschließend. Bis Februar wurden laut Staatsanwältin Ida Annerstedt 120 Männer identifiziert, die im Verdacht stehen, sexuelle Dienstleistungen gekauft zu haben.