So macht Gisèle Pelicot betroffenen Frauen Mut

„Habe mich nie als Ikone betrachtet“

„Vor allem bin ich ungemein froh zu wissen, dass eine Frau, die sich beim Aufwachen nicht an den Vorabend erinnern kann, fortan an mich denken wird oder besser gesagt an das, was mir widerfahren ist“, schreibt Pelicot. „Ich möchte nicht als Opfer gesehen werden und habe mich nie als Ikone empfunden oder betrachtet“, betont sie.