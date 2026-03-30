„Wir bezahlen keinen einzigen Euro für Spieler!“

Im Fan.at-Spiel der Runde siegte in der 2. Klasse Nordost Münzbach 2:1 gegen Pabneukirchen. Ein Duell zweier Teams, die ihren Fokus auf Gemeinschaft im Verein und Nachwuchsarbeit gelegt haben. Pabneukirchen legte sich auch fest, keinen einzigen Euro für ihre Spieler zu bezahlen.
Die Partie von Münzbach gegen Pabneukkirchen war lange Zeit nicht wirklich ein Leckerbissen, auch wenn Gastgeber Münzbach mit dem Fleisch-Multi Greisinger einen schmackhaften Unterstützer besitzt. „Es ist erst in der letzten Viertelstunde richtig zur Sache gegangen. Und natürlich hatten wir auch etwas Glück, dass wir in der 95. Minute den Siegestreffer erzielt haben“, sagt Münzbach-Trainer Martin Lindtner. Paneukirchens Sektionsleiter Hannes Riegler haderte mit dem Ergebnis: „Nach zwei guten Saisonen läuft es bei uns nicht optimal.“
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