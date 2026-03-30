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Zell am See

Abschalten & Feiern: Promis läuteten Frühling ein

Adabei Österreich
30.03.2026 19:30
Schauspielerin Julia Jelinek, Kollege Max Ortner und Model Victoria Karner (v.re.).
Schauspielerin Julia Jelinek, Kollege Max Ortner und Model Victoria Karner (v.re.).(Bild: Mo Mayer)
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Erst im Dezember 2024 eröffnete das Upside Down Town Hotel – Neue Post  nach umfangreicher Renovierung seine Pforten und wurde binnen kürzester Zeit zu einem echten Hotspot in Zell am See. Beim Spring Break Weekend läuteten nun zahlreiche VIPs den Frühling ein...

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Zugegebenermaßen: Ganz hat das Wetter draußen nicht mitgespielt, dafür wurde es drinnen im Upside Down Town Hotel – Neue Post in Zell am See mehr als frühlingshaft, denn die Gastgeber Nadia Bruckner und Darijo Vujicic baten zum Spring Break Weekend. „Bei uns geht es nicht einfach nur um Urlaub. Wir laden zum Abschalten, Auftanken, Genießen, Feiern, Loslassen und Eintauchen“, so Bruckner und Vujicic, die ihrem Hotel jene Seele verleihen, die es von anderen unterscheidet. Dass man sich im 2024 mit viel Liebe zum Detail renovierten und neu eröffneten Hotel binnen kürzester Zeit fühlt, als würde man nach Hause kommen, ist den beiden geschuldet. 

Nadia Bruckner und Darijo Vujicic mit Victoria Karner und Max Ortner (v.re.n.li.)...
Nadia Bruckner und Darijo Vujicic mit Victoria Karner und Max Ortner (v.re.n.li.)...(Bild: Mo Mayer)
...feierten zum Sound des DJ-Kollektivs Möwe.
...feierten zum Sound des DJ-Kollektivs Möwe.(Bild: Mo Mayer)
Karner mir Schauspielerin Julia Jelinek und Primaballerina Olga Esina (v.li.n.re).
Karner mir Schauspielerin Julia Jelinek und Primaballerina Olga Esina (v.li.n.re).(Bild: Mo Mayer)

Ein Gefühl, das etwa Schauspieler Max Ortner, Kollegin Julia Jelinek, Model Victoria Karner oder Staatsopern-Primaballerina Olga Esina vergangenes Wochenende zu spüren bekamen, als das DJ-Kollektiv Möwe mit ihnen gemeinsam offiziell den Frühling einläutete.

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