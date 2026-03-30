Abschalten & Feiern: Promis läuteten Frühling ein

Zugegebenermaßen: Ganz hat das Wetter draußen nicht mitgespielt, dafür wurde es drinnen im Upside Down Town Hotel – Neue Post in Zell am See mehr als frühlingshaft, denn die Gastgeber Nadia Bruckner und Darijo Vujicic baten zum Spring Break Weekend. „Bei uns geht es nicht einfach nur um Urlaub. Wir laden zum Abschalten, Auftanken, Genießen, Feiern, Loslassen und Eintauchen“, so Bruckner und Vujicic, die ihrem Hotel jene Seele verleihen, die es von anderen unterscheidet. Dass man sich im 2024 mit viel Liebe zum Detail renovierten und neu eröffneten Hotel binnen kürzester Zeit fühlt, als würde man nach Hause kommen, ist den beiden geschuldet.