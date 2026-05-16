Neuer vielsagend: „Das müsst ihr nicht wissen!“

Der 40-Jährige wollte auf Nachfrage aber auch nicht dementieren. „Wie gesagt, für mich ist es heute kein Thema. Wir haben heute die Meisterfeier und nächste Woche eine ganz wichtige Aufgabe mit dieser Mannschaft.“ Ob das Comeback ausgeschlossen ist? „Das müsst ihr nicht wissen“, so Neuer mit einem leichten Grinsen.