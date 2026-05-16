Neuer vielsagend: „Das müsst ihr nicht wissen!“

Das Comeback von Manuel Neuer im Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nimmt immer konkretere Formen an. Während „Sky“ bereits von einer fixen Entscheidung spricht, äußerte sich der Bayern-Torwart nach dem letzten Ligaspiel der Saison selbst zur Causa.
„Ich bin da total entspannt. Wir feiern heute die Meisterschaft, ich habe nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel mit dem DFB-Pokal. Deswegen ist es für mich auch kein Thema“, erklärt Neuer zunächst gegenüber Sky, angesprochen auf die Comeback-Gerüchte.
Der 40-Jährige wollte auf Nachfrage aber auch nicht dementieren. „Wie gesagt, für mich ist es heute kein Thema. Wir haben heute die Meisterfeier und nächste Woche eine ganz wichtige Aufgabe mit dieser Mannschaft.“ Ob das Comeback ausgeschlossen ist? „Das müsst ihr nicht wissen“, so Neuer mit einem leichten Grinsen.
Wie reagiert Nagelsmann?
Unterdessen berichtet Sky bereits, dass die Rückkehr von Neuer schon beschlossene Sache ist. Der aktuelle DFB-Stammtorhüter Oliver Baumann würde demnach für die WM wieder die Rolle des Backups einnehmen.
Am Samstagabend ist Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Gast im ZDF Sportstudio, dabei dürfte die Causa Neuer eines der großen Gesprächsthemen sein. Spätestens am Donnerstag, wenn der Bundestrainer seinen WM-Kader präsentiert, wird Klarheit herrschen.
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