Hormuz-Krise: Europäer verhandeln jetzt mit Iran

Iran plant Gebühren für „spezialisierte Dienstleistungen“

Der Vorsitzende des Sicherheitsausschusses im iranischen Parlament, Ebrahim Azizi, sagte am Samstag, der Iran habe einen „professionellen Mechanismus zur Steuerung des Verkehrs“ in der Straße von Hormuz vorbereitet. Dieser werde „bald veröffentlicht“. Azizi fügte hinzu, von dem Mechanismus würden nur Handelsschiffe und mit dem Iran kooperierende Akteure profitieren. Für „spezialisierte Dienstleistungen“ würden Gebühren erhoben.