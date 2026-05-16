Der WM-Erprobte als kurzfristiger Hoffnungsträger

Zum bereits fünften Mal darf Carlos Queiroz eine Mannschaft bei einer Fußball-WM betreuen. Der Portugiese wurde im April kurzerhand zu Ghanas Teamchef bestellt – und hat gleich gewaltigen Druck. Der Sportminister gab nämlich das Semifinale als Ziel aus.
Österreich war für Otto Addo so etwas wie der „Sargnagel“. Nach dem 1:5-Debakel im WM-Test in Wien und dem darauffolgenden 1:2 Ende März in Deutschland trennte sich der Verband von Ghana von seinem Teamchef.
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