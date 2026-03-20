Luxusautos stranden wegen Iran-Krieg in Kenia

Fahrzeuge dürfen bleiben

„Es gibt immer noch Schiffe mit Fracht, die für den Golf bestimmt sind, aber seit sich die Situation dort verschlechtert hat, treiben diese Schiffe mehr oder weniger nur auf dem Meer umher“, sagte Lamus Hafenmanager Abdulaziz Mzee. Der Krieg sei kein Grund zum Feiern, doch wirtschaftlich profitiere die Insel von der Situation. Die Fahrzeuge dürften im Hafen bleiben, bis sich die Lage stabilisiere.