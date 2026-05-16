Nur ein Salzburger Team feiert in Westliga Sieg

Nur die wenigsten haben sich am Samstagnachmittag gedacht, noch einmal schnell beim BSK vorbeizuschauen, ehe die blau-weiße Messe am Platz endgültig gelesen ist. Lediglich 54 Zuschauer, darunter ein Groundhopper aus Berlin, waren beim Duell der Bischofshofener gegen Lauterach dabei. Diese sahen ein unspektakuläres Fußballspiel, in dem es um kaum noch etwas ging. Am Ende hieß es 4:1 für Westliga-Patient BSK, der den Dreier in Überzahl einfuhr. „Die zweite Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen. Da waren wir viel zu locker“, sagte Trainer Sean Caldwell, dessen Team zumindest davor ablieferte und zur Pause durch Treffer von Konstantinos Chatzipirpiridis und Karim Hassanin bereits mit 2:0 führte.