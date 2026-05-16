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Nur ein Salzburger Team feiert in Westliga Sieg

Sport
16.05.2026 19:20
Konnten am Samstag jubeln: Die Kicker des BSK.
Konnten am Samstag jubeln: Die Kicker des BSK.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Vier Salzburger Teams waren am Samstag in der Westliga im Einsatz. Einen Sieg gab es allerdings nur für Bischofshofen. Wals-Grünau schnappte sich in Hohenems einen Punkt, während Saalfelden und St. Johann leer ausgingen.

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Nur die wenigsten haben sich am Samstagnachmittag gedacht, noch einmal schnell beim BSK vorbeizuschauen, ehe die blau-weiße Messe am Platz endgültig gelesen ist. Lediglich 54 Zuschauer, darunter ein Groundhopper aus Berlin, waren beim Duell der Bischofshofener gegen Lauterach dabei. Diese sahen ein unspektakuläres Fußballspiel, in dem es um kaum noch etwas ging. Am Ende hieß es 4:1 für Westliga-Patient BSK, der den Dreier in Überzahl einfuhr. „Die zweite Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen. Da waren wir viel zu locker“, sagte Trainer Sean Caldwell, dessen Team zumindest davor ablieferte und zur Pause durch Treffer von Konstantinos Chatzipirpiridis und Karim Hassanin bereits mit 2:0 führte.

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Am Ende war es ein Arbeitssieg.

Oleks SAFONOV, Bischofshofener SK

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste auf 1:2 heran, schwächten sich dann aber durch einen Platzverweis selbst. Bischofshofen nutzte die Überzahl eiskalt aus und baute die Führung durch Tore von Melih Akbulut und Rüstü Erdogan die Führung auf 4:1 aus. „Am Ende war es ein Arbeitssieg, in dem sicher noch mehr drinnen gewesen wäre“, schnaufte Ersatzkapitän Oleks Safonov, der die Binde anstelle von Mirel Kahrimanović, der nur auf der Bank saß, trug.

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Gut zehn Kilometer südlich des BSK-Platzes duellierten sich am frühen Abend St. Johann und Dornbirn. In einer ebenfalls ereignisarmen Partie setzten sich die Vorarlberger schlussendlich mit 0:1 durch. „Wenn man sich das Spiel anschaut, waren wir die bessere Mannschaft. Sie sind mit einem Konter durchgekommen und haben das Tor erzielt“, ärgerte sich Trainer Bernhard Kletzl, der seinen Vertrag in St. Johann verlängert hat, zuvor jedoch mit einem Abgang geliebäugelt hat. „Die Mannschaft hat das beim Präsidenten eingefordert. Jetzt bin ich auch voll in der Kaderplanung dabei und wir wollen eine starke Mannschaft auf die Beine stellen.“

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Zwei Neuzugänge von Rivale Bischofshofen?
Zwei Neuzugänge könnten dabei Albin Begovic und Mirnes Kahrimanovic, der auch in Hallein im Gespräch ist, heißen. Die beiden Bischofshofener stehen bei Bernhard Kletzl hoch im Kurs. „Beide wären sehr wichtige Spieler. Wir haben sie nicht umsonst ins Auge gefasst. Wir wissen, dass die Liga nicht schlechter wird. Das sind zwei Jungs, die uns weiterhelfen würden.“

Auf Cup-Sieg folgt Unentschieden
Auch Landescupsieger Wals-Grünau war am Samstag im Einsatz. Die Flachgauer mussten sich bei Hohenems mit einem 3:3-Unentschieden begnügen. Dabei verspielte die Mannschaft von Trainer Bernhard Huber-Rieder eine 2:1-Pausenführung. Saalfelden verlor in Kufstein mit 0:2.

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