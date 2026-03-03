„Am sichersten ist es, wenn wir in Dubai bleiben“

Von Abu Dhabi fährt man dann nach Riad noch einmal rund elf Stunden mit dem Bus, erklärt eine Tourismusexpertin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will. Für ältere oder kranke Menschen ist die lange Fahrt eine Zumutung. Nicht nur, dass sie die Fahrt von Dubai nach Abu Dhabi selbst organisieren müssen: Die Busse fahren bei großer Hitze auf einer ungeschützten Straße nach Riad.

In Riad angekommen, wären die Flüge dann auch noch selbst zu buchen. Denn die Botschaft hat bereits bekannt gegeben, dass die Flüge ab Riad nicht von ihr organisiert werden. Man strandet dort also erst mal.