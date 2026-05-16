Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Hirnlose Aktion“

Maibaum umgeschnitten: Jugendverein verärgert

Burgenland
16.05.2026 19:00
Der umgesägte Maibaum in Horitschon
Der umgesägte Maibaum in Horitschon(Bild: Jugend Horitschon)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In der Nacht auf Freitag ist der Maibaum der Jugend Horitschon (Bezirk Oberpullendorf im Burgenland) umgeschnitten worden. Bei dem gemeinnützigen Verein ist der Ärger groß. Anzeige wurde bereits erstattet. 

0 Kommentare

Für die Jugend Horitschon hat „Brauchtumspflege ihre Grenzen“. „Heute wurde eine gewaltig überschritten!“, heißt es in einem Facebook-Posting.  Es sei keine Seltenheit, dass ein Maibaum in der 1. Nacht fallen könne. „Dass man ihn aber am 15. Mai (!) – weit abseits jeder Brauchtumspflege – um Mitternacht feige umschneidet, hat mit ,Spaß‘ oder ,Tradition‘ absolut nichts mehr zu tun“, heißt es weiter. 

Die Jugend Horitschon macht ihrem Ärger auf Facebook Luft:

Zeuge beobachtet Tat
Es handle sich um Sachbeschädigung auf Privatgrund, was kein Kavaliersdelikt sei. „Geschweige denn alle anderen Gefahren, die bei so einer hirnlosen Aktion noch hätten passieren können“, wird betont.  Ein Zeuge habe zwei Burschen bei der Tat beobachtet. Gemeinsam wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
16.05.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
9° / 12°
Symbol bedeckt
Güssing
10° / 15°
Symbol bedeckt
Mattersburg
9° / 12°
Symbol leichter Regen
Neusiedl am See
11° / 12°
Symbol leichter Regen
Oberpullendorf
10° / 13°
Symbol bedeckt

krone.tv

Richard Glossip (graues Hemd) neben seiner Ehefrau außerhalb der Gefängnismauern
29 Jahre im Todestrakt
Häftling nach drei Henkersmahlzeiten wieder frei
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
181.401 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
163.495 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
149.465 mal gelesen
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1726 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Nach Alkofahrt: FPÖler ist Schein zum 2. Mal los!
995 mal kommentiert
FPÖ-Landwirtschaftssprecher Peter Schmiedlechner bei einer Demo 2024 in Wien
Wirtschaft
„Klares Eigentor“: Harte Kritik an Paketsteuer
952 mal kommentiert
Bei Bestellung – aber auch Retournierung – fällt künftig die neue Abgabe an.
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
„Agratt Burgenland“
In St. Margarethen beginnt wieder Zeit der Bärte
Streit in Rudersdorf
Seniorenhaus: Neue Vorwürfe und Petition gegen Aus
Weg wird asphaltiert
Erhöhter Asbest-Wert auf Schotterstraße gemessen
Forchtenstein
Politisches Tauziehen um Spar-Areal geht weiter
Schacht verstopft
90 Grad heißes Pressgut flog Arbeiter ins Gesicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf