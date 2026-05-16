Maibaum umgeschnitten: Jugendverein verärgert

In der Nacht auf Freitag ist der Maibaum der Jugend Horitschon (Bezirk Oberpullendorf im Burgenland) umgeschnitten worden. Bei dem gemeinnützigen Verein ist der Ärger groß. Anzeige wurde bereits erstattet.
Für die Jugend Horitschon hat „Brauchtumspflege ihre Grenzen“. „Heute wurde eine gewaltig überschritten!“, heißt es in einem Facebook-Posting. Es sei keine Seltenheit, dass ein Maibaum in der 1. Nacht fallen könne. „Dass man ihn aber am 15. Mai (!) – weit abseits jeder Brauchtumspflege – um Mitternacht feige umschneidet, hat mit ,Spaß‘ oder ,Tradition‘ absolut nichts mehr zu tun“, heißt es weiter.
Die Jugend Horitschon macht ihrem Ärger auf Facebook Luft:
Zeuge beobachtet Tat
Es handle sich um Sachbeschädigung auf Privatgrund, was kein Kavaliersdelikt sei. „Geschweige denn alle anderen Gefahren, die bei so einer hirnlosen Aktion noch hätten passieren können“, wird betont. Ein Zeuge habe zwei Burschen bei der Tat beobachtet. Gemeinsam wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.
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