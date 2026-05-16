Maibaum umgeschnitten: Jugendverein verärgert

Für die Jugend Horitschon hat „Brauchtumspflege ihre Grenzen“. „Heute wurde eine gewaltig überschritten!“, heißt es in einem Facebook-Posting. Es sei keine Seltenheit, dass ein Maibaum in der 1. Nacht fallen könne. „Dass man ihn aber am 15. Mai (!) – weit abseits jeder Brauchtumspflege – um Mitternacht feige umschneidet, hat mit ,Spaß‘ oder ,Tradition‘ absolut nichts mehr zu tun“, heißt es weiter.