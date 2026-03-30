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Mobbingvorwürfe

Fingerschnippen als Strategie im Kunsthistorischen

Kultur
30.03.2026 11:43
KHM-Direktor Jonathan Fine sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert
KHM-Direktor Jonathan Fine sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Jonathan Fine, der Generaldirektor der Kunsthistorischen Museen, gibt sich gern als moderner Museumsmanager – sein Umgang mit der Presse wirkt allerdings eher wie aus einer Epoche, in der man Journalisten per Fingerschnippen herbeizitiert hat.

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Zwei kurzfristig einberufene Pressekonferenzen innerhalb von 48 Stunden, inszeniert wie spontane Audienzen eines Hofstaats, der sich seiner eigenen Wichtigkeit sehr sicher ist. Ausgestattet mit dem Glauben, dass die „vierte Gewalt“ selbstverständlich parat zu stehen hat, sobald in Wien jemand die Stirn runzelt. Ein Kommunikationsstil, wie aus der Zeit gefallen

Wer so agiert, verwechselt Öffentlichkeitsarbeit mit Machtausübung. Eine Einladung um 14.26 Uhr für eine Pressekonferenz um 19.30 Uhr ist kein Zeichen von Transparenz, sondern von Geringschätzung. Es ist der kommunikative Versuch, Kontrolle durch Taktik zu ersetzen. Und das Pressegespräch in Innsbruck, das auf ähnlich absurde Weise einberufen wurde, dann aber am Flugplan scheiterte, wirkt wie eine perfekte Metapher: Wer Kommunikation als autoritären Schnellschuss betreibt, landet irgendwann im Leerlauf. Die Realität ist eben weniger gefügig als ein Pressetext. Während eine Direktorin schwere Vorwürfe erhebt – Mobbing, toxische Atmosphäre, psychische Belastung -, setzt die Führungsspitze auf Termin-Hektik, als ließe sich Glaubwürdigkeit durch Geschwindigkeit erzwingen. 

Doch Glaubwürdigkeit entsteht nicht durch das hektische Einberufen von Pressegesprächen, sondern durch nachvollziehbare, respektvolle Kommunikation. Und Journalismus ist kein Pressesprecher-Ersatz, keine Feuerwehr für angeschlagene Imagepolitik und schon gar nicht das Bühnenpersonal im KHM-Drama. Vielleicht sollte Herr Fine zur Kenntnis nehmen: Medien sind Partner in einer demokratischen Öffentlichkeit, keine Befehlsempfänger. 

Wer sie behandelt, als müssten sie springen, wenn er ruft, zeigt vor allem eines: ein erstaunlich antiquiertes Verständnis von Macht. Und es ist bemerkenswert, wie sehr sich dieses Verständnis offenbart, sobald die eigene Führungs- und Kommunikationskultur unter Druck gerät. In einer Zeit, in der Transparenz und Respekt gegenüber der Öffentlichkeit wichtiger sind denn je, wirkt dieses Verhalten erschreckend, mehr als nur aus der Zeit gefallen.

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