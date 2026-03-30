Fingerschnippen als Strategie im Kunsthistorischen

Wer so agiert, verwechselt Öffentlichkeitsarbeit mit Machtausübung. Eine Einladung um 14.26 Uhr für eine Pressekonferenz um 19.30 Uhr ist kein Zeichen von Transparenz, sondern von Geringschätzung. Es ist der kommunikative Versuch, Kontrolle durch Taktik zu ersetzen. Und das Pressegespräch in Innsbruck, das auf ähnlich absurde Weise einberufen wurde, dann aber am Flugplan scheiterte, wirkt wie eine perfekte Metapher: Wer Kommunikation als autoritären Schnellschuss betreibt, landet irgendwann im Leerlauf. Die Realität ist eben weniger gefügig als ein Pressetext. Während eine Direktorin schwere Vorwürfe erhebt – Mobbing, toxische Atmosphäre, psychische Belastung -, setzt die Führungsspitze auf Termin-Hektik, als ließe sich Glaubwürdigkeit durch Geschwindigkeit erzwingen.