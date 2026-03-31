Wiener sehen eigene Nachbarschaft (zu) düster

Dass in der Großstadt andere Verhältnisse herrschen als in einem kleinen Dorf, ist logisch und wird auch in der Befragung offensichtlich: Österreichweit kennt jeder fünfte Mensch alle seine Nachbarn, in Wien ist die Zahl jener, die das von sich sagen können, statistisch nicht erfassbar. Dabei räumen auch die Wiener selbst ein, dass es genug Chancen für ein Kennenlernen gäbe: Zwei Drittel – der drittbeste Wert aller Bundesländer – sagen, dass es genug Möglichkeiten zum Austausch gebe, in Parks, Kaffeehäusern und mehr.