Wann waren Sie das letzte Mal (un)freundlich?

Zwei Studien über die Freundlichkeit der Wiener sind so unterschiedlich, dass es Zeit wird, die Bevölkerung selbst zu befragen. Von der Busfahrerin bis zu Promis vom Bürgermeister abwärts haben sie der „Krone“ nicht nur Beweise ihrer Freundlichkeit geliefert, sondern auch gestanden, wann sie zum letzten Mal wirklich unfreundlich waren.
Wien ist die drittunfreundlichste und die freundlichste Stadt der Welt! Hä? Wie geht denn das? Eine Umfrage von „Expat Insider“ (internationale Fach- und Führungskräfte) ergab erst Ende des Vorjahres: Wien ist zwar nicht mehr die unfreundlichste Stadt der Welt, was aber nur daran liegt, dass Bewohner von Berlin und München angeblich noch einen Tick grantiger sind als wir. Etwas völlig anderes wiederum sagt eine Befragung von Condé Nast Traveller.
