Wann waren Sie das letzte Mal (un)freundlich?

Wien ist die drittunfreundlichste und die freundlichste Stadt der Welt! Hä? Wie geht denn das? Eine Umfrage von „Expat Insider“ (internationale Fach- und Führungskräfte) ergab erst Ende des Vorjahres: Wien ist zwar nicht mehr die unfreundlichste Stadt der Welt, was aber nur daran liegt, dass Bewohner von Berlin und München angeblich noch einen Tick grantiger sind als wir. Etwas völlig anderes wiederum sagt eine Befragung von Condé Nast Traveller.