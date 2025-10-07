Magazin kürt Wien zur freundlichsten Stadt Europas

Das Magazin hatte etwa gefragt, welche Ziele man erneut besuchen würde, und wie die Reiseerfahrungen weltweit seien. Wien setzte sich dabei in der Kategorie „Friendliest Cities“ im Europa-Ranking durch. Im Best-Cities-Ranking gab es den dritten Platz für Österreichs Hauptstadt, bei den freundlichsten Städten weltweit hinter der ecuadorianischen Hauptstadt Quito den zweiten.

„Der Wiener Grant umgarnt mit robustem Charme und das kommt an: Die Leserinnen und Leser von Condé Nast Traveller haben abgestimmt und beschreiben Wien als grüne Stadt voller freundlicher Gesichter, die einen herzlich in Empfang nimmt“, sagte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner. Er führte auch barocke Architektur und die Kaffeehauskultur an.