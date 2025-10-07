Vorteilswelt
Charme statt Grant

Magazin kürt Wien zur freundlichsten Stadt Europas

Wien
07.10.2025 15:56
Wien ist in der Vergangenheit mehrmals zur unfreundlichsten Stadt gewählt worden. Ein britisches Luxus- und Lifestyle-Magazin sieht das aber anders und kürte Wien jetzt zur freundlichsten Stadt Europas. Insgesamt trudelten mehr als 180.000 Antworten von Leserinnen und Lesern ein.

Das Magazin hatte etwa gefragt, welche Ziele man erneut besuchen würde, und wie die Reiseerfahrungen weltweit seien. Wien setzte sich dabei in der Kategorie „Friendliest Cities“ im Europa-Ranking durch. Im Best-Cities-Ranking gab es den dritten Platz für Österreichs Hauptstadt, bei den freundlichsten Städten weltweit hinter der ecuadorianischen Hauptstadt Quito den zweiten.

„Der Wiener Grant umgarnt mit robustem Charme und das kommt an: Die Leserinnen und Leser von Condé Nast Traveller haben abgestimmt und beschreiben Wien als grüne Stadt voller freundlicher Gesichter, die einen herzlich in Empfang nimmt“, sagte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner. Er führte auch barocke Architektur und die Kaffeehauskultur an.

Lesen Sie auch:
Das Image der Wiener Bevölkerung, besonders unfreundlich zu sein, hat sich leicht verbessert.
„Nur“ noch Platz 51
Wien nicht mehr unfreundlichste Stadt der Welt
22.11.2024
Heuer nur Platz 2!
Lebenswerteste Städte: Zürich stößt Wien vom Thron
03.12.2024

In den Top-10 landeten außerdem Florenz, San Sebastian, Reykjavik, Lissabon, Kopenhagen, Oslo, Porto, Madrid und Prag. Im weltweiten Freundlichkeits-Raking folgen auf den Plätzen drei bis zehn nach Quito und Wien Kapstadt, Singapur, Florenz, die beiden australischen Städte Melbourne und Sydney, sowie Lissabon, Edinburgh und Kyoto.

Das Ranking des Magazins wird einmal jährlich erhoben.

Wien
