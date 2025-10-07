Magazin kürt Wien zur freundlichsten Stadt Europas

Wien ist in der Vergangenheit mehrmals zur unfreundlichsten Stadt gewählt worden. Ein britisches Luxus- und Lifestyle-Magazin sieht das aber anders und kürte Wien jetzt zur freundlichsten Stadt Europas. Insgesamt trudelten mehr als 180.000 Antworten von Leserinnen und Lesern ein.
Das Magazin hatte etwa gefragt, welche Ziele man erneut besuchen würde, und wie die Reiseerfahrungen weltweit seien. Wien setzte sich dabei in der Kategorie „Friendliest Cities“ im Europa-Ranking durch. Im Best-Cities-Ranking gab es den dritten Platz für Österreichs Hauptstadt, bei den freundlichsten Städten weltweit hinter der ecuadorianischen Hauptstadt Quito den zweiten.
„Der Wiener Grant umgarnt mit robustem Charme und das kommt an: Die Leserinnen und Leser von Condé Nast Traveller haben abgestimmt und beschreiben Wien als grüne Stadt voller freundlicher Gesichter, die einen herzlich in Empfang nimmt“, sagte Wiens Tourismusdirektor Norbert Kettner. Er führte auch barocke Architektur und die Kaffeehauskultur an.
In den Top-10 landeten außerdem Florenz, San Sebastian, Reykjavik, Lissabon, Kopenhagen, Oslo, Porto, Madrid und Prag. Im weltweiten Freundlichkeits-Raking folgen auf den Plätzen drei bis zehn nach Quito und Wien Kapstadt, Singapur, Florenz, die beiden australischen Städte Melbourne und Sydney, sowie Lissabon, Edinburgh und Kyoto.
Das Ranking des Magazins wird einmal jährlich erhoben.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.