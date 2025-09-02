Österreich „überzeugt“ laut Studie mit Hassliebe

Weniger als 50 Prozent halten Österreich für freundlich

Die wahrgenommene Unfreundlichkeit der Österreicher und Österreicherinnen belastete das Ergebnis besonders schwer: Nur 43 Prozent (Platz 44) der Befragten hielten Österreicher für freundlich (weltweit 62 Prozent), im Umgang mit Ausländern waren es sogar nur 37 Prozent (60 Prozent global), hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Entsprechend schwierig sei es, lokale Freundschaften zu schließen (Platz 40) oder sich willkommen zu fühlen (Platz 40).