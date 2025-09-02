Vorteilswelt
Gilt als unfreundlich

Österreich „überzeugt“ laut Studie mit Hassliebe

Österreich
02.09.2025 09:59
Expats bewerten Österreich mit einer hohen Lebensqualität – gleichwohl gilt die heimische ...
Expats bewerten Österreich mit einer hohen Lebensqualität – gleichwohl gilt die heimische Bevölkerung als unfreundlich.(Bild: mdworschak - stock.adobe.com)

Österreich gilt bei Expats, also hier lebende, nicht eingebürgerte Ausländer, als Land der Gegensätze: Während die Arbeitskräfte bei der jährlichen Expat-Umfrage von InterNations das Land erneut für seine hohe Lebensqualität (Platz vier) lobten, zeigte die Erhebung auch wieder ein deutliches Klischee auf: Die Einheimischen gelten als unfreundlich. 

Das Leben in Österreich ist laut nicht gebürtigen Menschen in Österreich zwar qualitativ hoch – die Offenheit bzw. Willkommenskultur lässt aber zu wünschen übrig. Österreich landete laut der Expat-Umfrage im Index „Ease of Settling In“, also der sozialen Eingewöhnung, mit Platz 41 im unteren Feld – geschuldet der Unfreundlichkeit der Einheimischen. Insgesamt belegte Österreich Rang 23 von 46 untersuchten Ländern.

Weniger als 50 Prozent halten Österreich für freundlich
Die wahrgenommene Unfreundlichkeit der Österreicher und Österreicherinnen belastete das Ergebnis besonders schwer: Nur 43 Prozent (Platz 44) der Befragten hielten Österreicher für freundlich (weltweit 62 Prozent), im Umgang mit Ausländern waren es sogar nur 37 Prozent (60 Prozent global), hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Entsprechend schwierig sei es, lokale Freundschaften zu schließen (Platz 40) oder sich willkommen zu fühlen (Platz 40).

Auch beim bargeldlosen Zahlen hinkt Österreich hinterher: Nur 76 Prozent fanden es einfach, ohne Bargeld zu zahlen. Mit Platz 43 erreichte Österreich hier einen der niedrigsten Werte weltweit.

Gute Werte bei Lebensqualität
Besser schnitt hingegen Lebensqualität, Umwelt und Mobilität ab: Österreich liegt bei Natur und Landschaft sowie Freizeitmöglichkeiten im Spitzenfeld. Das Gesundheitssystem wurde ebenfalls als erschwinglich und qualitativ hochwertig bewertet.

Lesen Sie auch:
Wien nur noch Zweiter: Kopenhagen nimmt der Donaumetropole die Krone ab.
Das ist der Grund ...
Wien nicht mehr lebenswerteste Stadt der Welt
17.06.2025
Krone Plus Logo
Abwanderung
Industrie-Bosse pfeifen immer mehr auf Österreich
29.08.2025
Umfrage unter Expats
Österreich: Lebensqualität hoch, Menschen grantig
03.07.2024

Schlechtes Ranking bei fairer Bezahlung
In Bezug auf Arbeit und Karriere fiel Österreich gegenüber 2024 etwas zurück: So wurden faire Bezahlung, Jobsicherheit und Arbeitsmarkt schlechter beurteilt als im Vorjahr. Die Wirtschaftslage wurde zwar mehrheitlich positiv eingeschätzt (73 Prozent), lag aber unter dem Vorjahreswert (84 Prozent). Insgesamt waren 69 Prozent der Expats in Österreich mit ihrem Leben zufrieden – knapp über dem globalen Durchschnitt (67 Prozent). 

Porträt von krone.at
krone.at
