Statt „Lamarr“: So soll das neue Gebäude aussehen

Stumpf-Gruppe kaufte Signa-Ruine

Nach der Insolvenz von René Benkos Signa Holding kaufte die Stumpf-Gruppe das Bauprojekt. Die Abrissarbeiten auf der Baustelle hatten über ein Jahr in Anspruch genommen. Nun soll zügig mit dem Neubau begonnen werden, wobei der vordere Teil des Rohbaus erhalten bleibt und man auch die historische Fassade miteinbeziehen wird.