Projekt mit Benkos Signa kam BIG teuer zu stehen

Bei einer längerfristigen Geschäftsbeziehung müsste diese „streng und umfassend“ sein, so der Rechnungshof. Denn bei einer Insolvenz des privaten Partners könne der öffentliche Partner das gesamte Projektrisiko zu tragen haben. Zwei Jahre später habe man die standardisierte Prüfung der Projektpartner eingeführt, merkte die ARE in einer Stellungnahme an. Mittlerweile habe man sogar nachgeschärft und eine vertiefende Prüfung etabliert.