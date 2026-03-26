Benko: Haftbefehl gegen Ex-Signa-Manager in Berlin

In der Aufarbeitung der größten europäischen Nachkriegspleite geht es Schlag auf Schlag: Wenige Tage, nachdem mit der Laura Privatstiftung der letzte österreichische Vermögensbunker der Benkos Insolvenz hatte anmelden müssen, wurde in Deutschland ein ehemals maßgeblicher Manager des Signa-Konzernkonglomerats verhaftet. Dem 49-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Der Mann soll als Vertretungsberechtigter mehrerer Signa-Gesellschaften im Frühjahr 2023 – etwa ein halbes Jahr vor dem Zusammenbruch – zweckgebundene Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro an andere Firmen des intransparenten Konstrukts weitergeleitet haben. Ohne Wissen der Geldgeber.