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Benko: Haftbefehl gegen Ex-Signa-Manager in Berlin

Wirtschaft
26.03.2026 17:01
Die Insolvenz der Signa-Gruppe markiert die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte.
Die Insolvenz der Signa-Gruppe markiert die größte Pleite der europäischen Nachkriegsgeschichte.(Bild: EPA/CHRISTIAN BRUNA)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Ein 49-jähriger Ex-Signa-Manager steht in Deutschland in vier Fällen unter Untreue-Verdacht: Mittlerweile ist der Mann unter strengen Meldeauflagen wieder auf freiem Fuß.

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In der Aufarbeitung der größten europäischen Nachkriegspleite geht es Schlag auf Schlag: Wenige Tage, nachdem mit der Laura Privatstiftung der letzte österreichische Vermögensbunker der Benkos Insolvenz hatte anmelden müssen, wurde in Deutschland ein ehemals maßgeblicher Manager des Signa-Konzernkonglomerats verhaftet. Dem 49-Jährigen werde Untreue in vier Fällen vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft Berlin am Donnerstag mit. Der Mann soll als Vertretungsberechtigter mehrerer Signa-Gesellschaften im Frühjahr 2023 – etwa ein halbes Jahr vor dem Zusammenbruch – zweckgebundene Darlehen in Höhe von zehn Millionen Euro an andere Firmen des intransparenten Konstrukts weitergeleitet haben. Ohne Wissen der Geldgeber.

Von den zehn Millionen Euro seien 8,4 Millionen nicht zurückgezahlt worden, heißt es seitens der Ermittler in Berlin, die grenzübergreifend an der Aufarbeitung der Milliardenpleite arbeiten. Zur Signa-Gruppe gehörten in Deutschland unter anderem die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, die von den deutschen Steuerzahlern in der Pandemie mit hunderten Millionen Euro gestützt werden sollte, sowie der bislang unvollendete Elbtower in Hamburg.

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Fürstlich bezahlte Vorstände
Bereits im Oktober 2023, wenige Wochen vor der Pleite, hatte die „Krone“ über bemerkenswerte Bonus-Zahlungen einiger Benko-Manager berichtet: Demnach hatten sich die Bezüge gewisser Vorstände im Jahr 2022, als die Signa bereits tiefrote Zahlen schrieb, auf 20,264 Millionen Euro erhöht. Zum Vergleich: im Geschäftsjahr 2021 waren den den Vorständen „nur“ 2,68 Millionen Euro vergönnt.

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