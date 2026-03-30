WTO-Konferenz: Brasilien widersetzt sich Trump

Auch Indien blockierte Abkommen

Für Afrika waren die Erwartungen an Fortschritte bei Entwicklung und Landwirtschaft für diese Ministerkonferenz in Kamerun sehr hoch. Als Symbol für die Schwierigkeiten beim Konsens hielt Indien an seiner Weigerung fest, das Abkommen zur Erleichterung von Investitionen für die Entwicklung an die WTO-Regeln anzubinden. Dieses, von 129 Staaten gebilligte Abkommen, könnte über zehn Jahre die Investitionen um neun Prozent und das Bruttoinlandprodukt (BIP) um ein Prozent erhöhen, insbesondere in ärmeren Ländern.