Lebenstraum Koralmbahn wurde endlich wahr

Für einen 92 Jahre alten Kärntner geht mit der Fahrt durch den Koralmtunnel nach Graz endlich ein Lebenstraum in Erfüllung. Die „Krone“ hat den Bahn-Liebhaber besucht.
„Ich habe dieses Projekt jahrzehntelang mitverfolgt und miterlebt“, zeigt sich Gerhard Fian sichtlich gerührt, als er gemeinsam mit seiner Frau Gerlinde am Bahnsteig in Klagenfurt auf den Zug nach Graz wartet.
Denn die Fahrt mit der Koralmbahn ist für den 92-Jährigen seit dem Planungsbeginn des Schienenstranges ein Lebenstraum: „Ich habe nicht gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben werde.“
Doch die Planung seiner Familie und der ÖBB machten diesen Wunsch möglich. Gemeinsam mit Sohn Günther und Schwiegertochter Monika ging es nämlich vom Weißensee in Richtung und Klagenfurt, wo schon ein Security-Team der Bundesbahnen auf die Fians wartete und dem 92-Jährigen, der im Rollstuhl sitzt, in den Zug half. Strahlende Augen bei
über 200 km/h im Tunnel Und als der Zug schließlich die Geschwindigkeit von 220 km/h erreichte, war die Freude bei Gerhard Fian und seiner 89-jährigen Ehefrau grenzenlos.
Enkel traf Großeltern in Graz
In Graz wartete auch schon Enkel Johannes, der mit seinen Großeltern die steirische Landeshauptstadt erkundigte und sie kulinarisch verwöhnte. „Unser Ausflug war gewaltig, so schön haben wir uns das nicht vorgestellt. Es ist sich sogar ein Mittagsschläfchen ausgegangen“, sagt Gerlinde Fian nach der Ankunft in Klagenfurt.
Obwohl der Ausflug in die Steiermark für das rüstige Ehepaar anstrengend war, zeigen sich die beiden stolz und dankbar: „Für uns war das viel mehr als nur eine Zugfahrt. Wir sind über 40 Jahre nicht mehr mit einem Zug gefahren. Es war einmalig und wegen unseres hohen Alters eigentlich kaum vorstellbar.“
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