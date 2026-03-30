Lebenstraum Koralmbahn wurde endlich wahr

Obwohl der Ausflug in die Steiermark für das rüstige Ehepaar anstrengend war, zeigen sich die beiden stolz und dankbar: „Für uns war das viel mehr als nur eine Zugfahrt. Wir sind über 40 Jahre nicht mehr mit einem Zug gefahren. Es war einmalig und wegen unseres hohen Alters eigentlich kaum vorstellbar.“