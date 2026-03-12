Bahntunnel mit Tempolimit verhindert Tunnelknall

Statt seiner Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h darf er in diesem Tunnel lediglich 190 km/h drauf haben. Sonst würde die Luft, welche die Lok im Tunnel vor sich herschiebt, immer stärker verdichtet und am Tunnelende in einer Schockwelle aufgehen. Für Anrainer kann das Geräusch unangenehm sein, Reisende im Zug können den Druckwechsel an den Ohren spüren. Beides wollen die ÖBB nicht, also bremst jeder Zug vor dem Granitztaltunnel.