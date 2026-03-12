Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Minimaler Zeitverlust

Bahntunnel mit Tempolimit verhindert Tunnelknall

Kärnten
12.03.2026 20:01
2022 wurde noch gebaut, nun fährt die Koralmbahn auf der neuen Strecke, auch durch den ...
2022 wurde noch gebaut, nun fährt die Koralmbahn auf der neuen Strecke, auch durch den Granitztaltunnel; dort jedoch etwas langsamer, um den Tunnelknall zu vermeiden.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Das physikalische Phänomen des Tunnelknalls verlangt von Zügen auf der Koralmbahn, vor dem Granitztaltunnel die Geschwindigkeit zu drosseln – womit die ÖBB gerechnet haben.

0 Kommentare

Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, in – laut ÖBB-Homepage – lediglich 41 Minuten von Klagenfurt nach Graz, und natürlich auch in die andere Richtung: Die neue Koralmbahn macht es möglich.

Nach 40 Jahren Planung und 27 Jahren Bauzeit führt sie über 100 Brücken und durch rund 50 Tunnelkilometer. Mit 33 Kilometern Länge ist der Koralmtunnel der sechstlängste Eisenbahntunnel der Welt. Probleme gibt es lediglich im 6,1 Kilometer langen Granitztaltunnel, der eine Verbindung der Tunnel Deutsch-Grutschen und Langer Berg ist. Dort käme es zum Tunnelknall, würde der Zug nicht das Tempo drosseln.

Zitat Icon

Eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Phänomen auftritt, war bei der Planung klar. Der Unterschied ist aber gering: zehn Sekunden.

Rosanna Zernatto-Peschel, ÖBB-Pressesprecherin – unter anderem für Kärnten und die Steiermark

Statt seiner Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h darf er in diesem Tunnel lediglich 190 km/h drauf haben. Sonst würde die Luft, welche die Lok im Tunnel vor sich herschiebt, immer stärker verdichtet und am Tunnelende in einer Schockwelle aufgehen. Für Anrainer kann das Geräusch unangenehm sein, Reisende im Zug können den Druckwechsel an den Ohren spüren. Beides wollen die ÖBB nicht, also bremst jeder Zug vor dem Granitztaltunnel.

Tunnelknall verhindern
„Züge, die in St. Paul stehen bleiben, müssen ohnehin ihr Tempo drosseln, die anderen, die durchfahren, nun eben auch, um den Tunnelknall zu verhindern“, erklärt ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel.

Der zeitliche Verlust ist unmerklich gering: „Es geht quasi um nichts: um zehn Sekunden“, so Zernatto-Peschel, die erklärt, schon bei der Planung sei klar gewesen, dass eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Tunnelknall bestünde.

Lesen Sie auch:
Die Westbahn will mit dem Ausbau weiter wachsen – und setzt sich ein klares Ziel.
Tickets ab 8,99 EUR
Westbahn fährt jetzt auch auf der Südstrecke
01.03.2026
Kaisers Abschied
Rückblickend: „Ohne EU gäbe es Koralmbahn nicht“
06.03.2026
Um 63 Millionen Euro
Sieben neue Akku-Züge für die Regionalbahnen
12.03.2026

Keine nachträglichen Änderungen
Umbauten und Veränderungen, die den Tunnelknall verhindern könnten, seien nicht geplant. Beispielsweise begünstigen enge und glatte Tunnel sowie gewisse Lokdesigns den physikalischen Effekt; hier könnte man also ansetzen, was aber wegen der zehn Sekunden Tempoverlust wohl nicht verhältnismäßig ist. „Nein, es wird nichts mehr geändert“, so Zernatto-Peschel.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
12.03.2026 20:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
324.613 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
187.190 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
163.024 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Außenpolitik
Brand auf Flugzeugträger ++ Vertriebene in Gefahr
1315 mal kommentiert
Der Brand an Bord der USS Gerald R. Ford soll nicht im Zusammenhang mit dem Kampfeinsatz stehen.
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Kärnten
Minimaler Zeitverlust
Bahntunnel mit Tempolimit verhindert Tunnelknall
Krone Plus Logo
Nach dem Murray-Schock
Schlaflose Nacht! KAC-Kapitän spricht übers Drama
Krone Plus Logo
Lenkerin verurteilt
Wann aus Bitte an Polizei Amtsmissbrauch wird
Gefahr im Verzug
Lkw mit chemischen Stoffen brannte auf Südautobahn
Krone Plus Logo
Fünfstellige Summe
Spielbetrieb in Kärnten kommt Schüttdorf teuer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf