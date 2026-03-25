Bahnhofsviertel und das „Manhattan“ von Klagenfurt

Keine neuen Einkaufszentren mehr

Aus Sicht der Wirtschaft braucht es klare Rahmenbedingungen im Stadtentwicklungskonzept. Dazu zählen insbesondere ein Stopp weiterer Widmungen für Einkaufszentren sowie keine zusätzlichen großflächigen Handelsflächen außerhalb der Innenstadt. Ahm sieht hier dringenden Handlungsbedarf und warnt: „Fehlentwicklungen in der Stadtentwicklung haben unmittelbare wirtschaftliche Folgen: für bestehende Betriebe, für Investitionen, für die Innenstadt, für den Tourismus, für die Beschäftigung und für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts insgesamt.“ Ziel müsse es daher sein, die vorhandenen Strukturen zu stärken, statt zusätzliche Konkurrenzstandorte zu schaffen. Geier ergänzt: „So ein Fehler wie mit der Völkermarkter Straße darf nicht noch einmal passieren.“