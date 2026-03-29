Zadic erhebt schwere Vorwürfe gegen Nachfolgerin

Die Geschichte des Falls

Der Häftling soll sich in der JA Stein mehrmals aggressiv gegenüber dem Personal verhalten haben. Ein Arzt hatte im November 2025 den Verdacht auf eine akute Psychose festgestellt und eine sofortige Verlegung des 30-Jährigen ins Anstaltsspital angeordnet. Mehrere Tage später wurde der Insasse in einen besonders gesicherten Haftraum verlegt, nachdem er ein Waschbecken zerstört und zwei Mitinsassen gewürgt haben soll. In seiner Zelle soll er im Wahn um sich geschlagen und dabei Beamte getroffen sowie gebissen und getreten haben. Am 1. Dezember wurde der Insasse in die JA Hirtenberg verlegt.