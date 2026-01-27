Toter Häftling: Ermittlungen gegen zwölf Beamte

Der Häftling starb Anfang Dezember. Zunächst wurde sein Tod nicht hinterfragt, die Familie ging von einem natürlichen Verlauf aus. Am 15. Jänner teilte das Justizministerium dann mit, dass der Tod infolge von Verletzungen eingetreten war, die der Häftling im Rahmen eines Transports auf die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses erlitten habe: „Nach derzeit vorliegenden Informationen wehrte sich der Insasse massiv dagegen, wodurch er und sechs Justizwachebeamte in unterschiedlichem Ausmaß verletzt wurden.“