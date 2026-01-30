Häftling gestorben: Beamter vom Dienst suspendiert

Ministerin entschuldigt sich bei Familie

Gegenüber der Familie des verstorbenen Mannes hat sich Justizministerin Sporrer entschuldigt. Es seien offenbar zentrale Informationen zurückgehalten worden. „Der Fehler hat dann darin bestanden, dass, nachdem der vorläufige Obduktionsbericht vorgelegen ist, keine weitere Kommunikation mit den Eltern aufgenommen worden ist und für diesen Fehler möchte ich mich hier als Ressortverantwortliche ausdrücklich entschuldigen“, so Sporrer.