Eine Stunde Dunkelheit: Zeichen gegen Klimawandel

Start in Neuseeland

Den Auftakt zur Earth Hour machte naturgemäß Neuseeland: In Auckland ging das Licht aus, der Sky Tower und die Harbour Bridge verschwanden im Schwarz der Nacht. Das Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Wellington wurde ebenfalls verdunkelt. Damit läutete der Pazifikstaat laut dpa die „Earth Hour“ ein – die „Stunde der Erde“, die nun wie eine dunkle Welle einmal rund um den Planeten zieht. Jährlich beteiligen sich Millionen Menschen an der Initiative.