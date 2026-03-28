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Warum in Salzburg am Samstag das Licht aus geht

Salzburg
28.03.2026 17:30
Das Schloss Mirabell wird heute dunkel sein.
Das Schloss Mirabell wird heute dunkel sein.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Licht aus für den Klimaschutz: Die Stadt Salzburg wird am Samstagabend an der sogenannten Earth Hour teilnehmen. Für eine Stunde werden zahlreiche Gebäude und Denkmäler im Stadtgebiet nicht beleuchtet. 

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Die Aktion des WWF läuft von 20.30 bis 21.30 Uhr. Als Zeichen für den Klimaschutz beteiligt sich die Stadt Salzburg und fordert auch die Bevölkerung auf, zu Hause für eine Stunde das Licht auszuschalten. So wird etwa das Schloss Mirabell dunkel bleiben. 

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Die Aktion wurde 2007 vom WWF Australien gegründet und findet seitdem jedes Jahr statt. Beteiligen können sich Städte, Institutionen und Firmen, aber auch Privatpersonen. 

In Österreich beteiligen sich mehrere weitere Wahrzeichen, darunter das Wiener Rathaus, das Schloss Schönbrunn oder die Ars Electronica in Linz. Weitere Earth-Hour-Teilnehmer sind Städte wie Wels und Traun in Oberösterreich oder Krems in Niederösterreich, teilte der WWF mit.

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